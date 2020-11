Vasco e São Paulo Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 18:12 | Atualizado 22/11/2020 18:45

Lucão - Mostrou segurança e fez uma grande defesa em lance com Brenner - Nota 7.



Miranda - Mostrou segurança e firmeza na partida. Nota 6,5.



Jadson - Vinha bem, mas vacilou no gol do São Paulo. Nota 4,5.

Ricardo Graça - Levou a melhor na maioria dos lances contra o ataque do São Paulo. Nota 7.



Yago Pikachu - Correu bastante e ajudou na defesa e no ataque. Nota 6.



Marcos Júnior - Demonstrou a vontade de sempre e ajudou a equipe. Nota 6.



Léo Gil - Bom toque de bola, foi o jogador mais criativo do meio- Nota 6,5.



Andrey - Não teve tempo de mostrar nada. Sem Nota.



Henrique - Não comprometeu e foi bem na defesa. Nota 6.



Neto Borges - Entrou no fim da partida. Sem Nota.



Vinícius - Correu muito e mostrou qualidade, porém, faltou capricho nas finalizações. Nota 6.



Lucas Santos - Entrou com vontade, mas não conseguiu prender a bola no ataque. Nota 5,5.

Cano - Mostrou faro de artilheiro e ainda ajudou na construção de jogadas do Vasco. Nota 7,5.



Ygor Catatau - Sem tempo para construir nada. Sem Nota.



Gustavo Torres - Mostrou disposição e deu belo passe para o gol de Cano. Nota 7.



Juninho - Entrou no fim do jogo. Sem Nota.



Ricardo Sá Pinto - Mesmo com desfalques, armou bem a equipe e foi superior ao São Paulo no primeiro tempo. Nota 7,5.