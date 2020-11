Jorge Salgado Divulgação

Rio - Presidente eleito no segundo pleito do Vasco, Jorge Salgado usou as redes sociais para criticar as promessas de Leven Siano, que saiu vencedor na primeira eleição, realizada presencialmente. Em diversas oportunidades o candidato da chapa 'Somamos' afirmou que gostaria de contar com o atacante italiano Mario Balotelli. O oponente da chapa 'Mais Vasco' comentou:

"Está na hora de se ter mais responsabilidade com o Vasco. Especular contratações fantasiosas com o campeonato em andamento já é muito ruim. Agora, dizer q vai contratar jogador para a posição de nosso principal artilheiro é total falta de noção. O Vasco não merece!", escreveu Salgado. Mais cedo, Jose Constanzo, empresário de Cano, manifestou incômodo com a especulação.