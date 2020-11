Rafa Padilha foi um dos responsáveis pela vitória do Vasco no futebol de areia João Vital

Na tarde do último domingo (22), o Vasco sagrou-se tricampeão brasileiro de futebol de areia. O Cruz-Maltino venceu o Sampaio Corrêa nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2. O goleiro Rafa Padilha foi o grande destaque do jogo. O arqueiro da equipe Carioca falou sobre o sentimento de levantar mais um título.



“Sensação muito boa, saber que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido. O Vasco é um time que já joga junto a muito tempo, então faz com que todos já se conheçam e no final faz toda diferença. Já temos um entrosamento dentro de quadra e isso facilita em vários momentos”, disse.



No sábado, na semifinal contra o Flamengo, o goleiro já tinha sido destaque, só que dessa vez com os pés, marcando o gol da classificação para a grande final. O destaque de Rafa foi reconhecido, e ele foi eleito o melhor goleiro da competição. O jogador comemorou a premiação individual e agradece aos seus companheiros.



“Agradecer a todos os meus companheiros, porque sem meus companheiros eu não conseguiria esse feito. Agradecer a toda minha equipe pessoal. Agora é continuar trabalhando mais forte ainda para poder sempre estar entre os melhores”, completou.