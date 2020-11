Seguro, Lucão causou uma boa impressão ao substituir Fernando Miguel, diagnosticado com covid-19 Rafael Ribeiro/ Vasco

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 23/11/2020 19:37

Rio - Em boas mãos. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o torcedor do Vasco expressou pelas redes sociais a confiança pela estreia de Lucão no Campeonato Brasileiro. Substituto de Fernando Miguel, que testou positivo para o novo coronavírus na véspera do jogo com o São Paulo, o goleiro, de 19 anos, causou uma boa impressão diante de um ataque que empilhou nove gols no arquirrival Flamengo em três jogos. Forjado nas base da Colina desde os 12 anos para a chegada deste momento, Lucão foi peça-chave no empate (1 a 1) que manteve o Cruzmaltino fora do Z-4, em 16º lugar, com 24 pontos.

Fã de Neuer, goleiro do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, Lucão tem no experiente Fernando Miguel um importante 'tutor' para sua evolução. Selecionável, a joia acumula convocações para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20. Assim como Hugo Souza, do Flamengo, ele está no radar do técnico André Jardine para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

A concorrência e rivalidade, porém, não influencia na amizade cultivada desde a base. Hugo, que falhou na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Maracanã, parabenizou, via rede social, Lucão pela boa estreia no Morumbi: "Boa, nego. Parabéns". Andrew, goleiro do sub-20 do Botafogo, também: "Sou seu fã, irmão".

Na ausência de Fernando Miguel, Lucão está confirmado contra o Defensa y Justicia, da Argentina, quinta-feira, às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello, no primeiro dos dois jogos válidos pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A classificação vale U$ 600 mil, cerca de R$ 3.230 milhões e uma estreia dos sonhos para Lucão.

"A expectativa é grande, pois é primeira competição internacional pelo Vasco e terei a chance de ser titular. Vou procurar aproveitar ao máximo a oportunidade, passando confiança para equipe e para o treinador. E deixar esse ponto de interrogação na cabeça do professor", disse Lucão à 'Vasco TV'.