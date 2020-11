Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. O técnico portugues Ricardo Sá Pinto comanda o Vasco na derrota para o Palmeiras (01). Daniel Castelo Branco

Publicado 24/11/2020 10:20

Rio - O Vasco ainda não teve o desempenho dos sonhos de seu torcedor sob o comando de Ricardo Sá Pinto, mas apresentou uma boa evolução defensiva. Desde a chegada do treinador a São Januário, a equipe sofreu apenas cinco gols em oito partidas, uma redução de 40 % em relação aos números que antecediam a chegada do português.

Com o novo treinador, o Vasco, inclusive, tem aproveitamento defensivo próximo ao de equipes de G-6. O Cruzmaltino possui uma média de 0,6 gol sofrido por partida desde a chegada do novo comandante, número inferior ao de todos os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

No entanto, a equipe ainda deixa a desejar em termos de desempenho. Com Sá Pinto, a equipe conseguiu apenas duas vitórias, empatou quatro vezes e perdeu duas. Com isso, a equipe entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 24 pontos, e precisará emplacar para se recuperar na competição.

Nesta quinta-feira, a equipe cruzmaltina tenta virar a chave e concentrar suas forças na Copa Sul-Americana. O duelo será pelas oitavas de final, contra o Defensa y Justicia, em Buenos Aires.