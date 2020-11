German Cano Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Rio - De volta ao caminho das redes nos últimos jogos, o argentino Germán Cano foi fundamental na vitória do Vasco contra o Sport, na última semana, e no empate fora de casa contra o São Paulo. Em entrevista ao jornal 'Ole', da Argentina, o atacante falou sobre o técnico Jorge Sampaoli, compatriota que comanda o Atlético-MG, líder do Brasileirão.

Publicidade

“É uma grande equipe em todos os sentidos. É por isso que está onde está (liderando o Campeonato Brasileiro). Sampaoli está tirando o melhor de cada jogador. Muitos estão explodindo mesmo sendo jovens, porque entenderam a ideia”, disse o jogador do Vasco, antes de complementar relembrando o duelo entre as equipes na 13ª rodada do torneio:



“Eles nos deram uma boa lição: ganhávamos com um gol de bicicleta de Martín Benítez e depois eles nos meteram quatro... Encolhem primeiro, atacam depois, fecham as linhas no final. Além disso, eles colocaram muita intensidade durante o jogo. São agressivos, rápidos por fora e jogam bem por dentro. Eles matam você com as bolas infiltradas”, encerrou.