Publicado 24/11/2020 17:26

Rio - O mandato de Alexandre Campello no Vasco está chegando ao fim. No entanto, nestes últimos momentos como presidente do clube, o mandatário tem soltado o verbo, principalmente contra o candidato Leven Siano, que venceu as primeiras eleições presenciais no Cruzmaltino. Em conversa com o jornalista Lucas Pedrosa, Campello voltou a criticar o empresário, desta vez por conta das promessas de reforços feitas.

"É uma covardia com o vascaíno criar essa expectativa. O Alex Teixeira mora no meu condomínio, não gosto de falar de números, mas ele sozinho ganha mais que todo o elenco do Vasco. Então como é que você vai trazê-lo? Eu acho isso uma irresponsabilidade, muito ruim porque cria uma expectativa no torcedor que a gente sabe que não vai acontecer. É péssimo para a imagem. Aliás, o Vasco está virando chacota por conta dessas bravatas, dessas declarações bombásticas, e tudo o que o Vasco não precisa no momento é virar chacota", disse Campello, antes de emendar falando sobre a promessa de folha salarial de Leven para R$ 23,5 milhões:



"Não sei se riu ou choro (risos). É um verdadeiro absurdo, mais um motivo para o Vasco estar virando chacota. Uma promessa dessa quem é do meio esportivo fica rindo, as pessoas começam a rir. Não há a menor condição de, da noite para o dia, colocar esses recursos aqui e pagar uma folha de 23 milhões. Isso não acontece da noite para o dia. Óbvio que se o Vasco continua progredindo, avançando nas transformações, vamos chegar ao momento que podemos ter uma folha expressiva, não sei se de 23 milhões, não sei qual é o tamanho da folha dos outros clubes no Brasil, mas acho que nessa faixa aí, se tiver, só o rival", encerrou Campello.