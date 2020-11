Balotelli coleciona polêmicas dentro e fora de campo ao longo de sua carreira AFP

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:49

Rio - Vencedor da primeira eleição presencial no Vasco da Gama, o empresário Leven Siano disse em entrevista que estaria em conversas para contratar o atacante Mario Balotelli. Nesta terça-feira, em entrevista ao jornal argentino 'Ole', o centroavante do Cruzmaltino German Cano, que é um dos principais jogadores do time, comentou a possível chegada do italiano ao clube.

"Esses rumores são bastante comuns. Enfim, luto com qualquer um pelo trabalho. Não presto atenção ao nome. Embora não seja fácil vir de outro lado e jogar aqui. Quer você goste ou não, a adaptação sempre custa a você. O clima, os companheiros de equipe, o plano de jogo. Muitos fatores devem ser levados em consideração. Talvez, eu por dentro e ele por fora", disse Cano.