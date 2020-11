Seguro, Lucão causou uma boa impressão ao substituir Fernando Miguel, diagnosticado com covid-19 Rafael Ribeiro/ Vasco

Por O Dia

Rio - Por conta de lesões e diagnósticos de coronavírus, alguns jogadores, normalmente reservas, tiveram oportunidades no time titular do Vasco no último jogo contra o São Paulo. Lucão, que substituiu Fernando Miguel, fez boa partida e já projetou a partida pela Sul-Americana, contra o Defensa Y Justicia nas oitavas de final da competição. Ao 'Gazeta Esportiva', o arqueiro falou:

“É uma expectativa muito grande. Será minha primeira partida em uma competição internacional podendo atuar como titular. Espero passar confiança para a equipe e o treinador para poder criar uma dúvida na cabeça dele. O Fernando Miguel é muito companheiro. Ele mandou uma mensagem para mim antes do jogo. É um cara que trabalha muito. Isso eu consigo levar muito dele", comentou.