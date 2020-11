Marcos Júnior Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 12:41

Rio - Com pouco mais de um mês de trabalho, Ricardo Sá Pinto já conquistou a confiança dos jogadores do Vasco. A equipe carioca ainda vive uma situação complicada no Brasileiro, lutando contra o rebaixamento, mas na opinião do meia Marcos Júnior a equipe carioca tem tudo para evoluir ainda mais sob o comando do português.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



"Estamos treinando de forma muito intensa. O professor Ricardo vem trabalhando muito a parte tática, e temos conseguido nos adaptar bem ao que ele vem pedindo. Vamos continuar nos dedicando ao máximo, pois dessa forma os resultados vão começar a aparecer", afirmou.

"Estamos treinando de forma muito intensa. O professor Ricardo vem trabalhando muito a parte tática, e temos conseguido nos adaptar bem ao que ele vem pedindo. Vamos continuar nos dedicando ao máximo, pois dessa forma os resultados vão começar a aparecer", afirmou.

Publicidade

O jogador fez muitos elogios ao sistema defensivo vascaíno. Na opinião do atleta, o setor é um dos pontos fortes da equipe. Marcos Júnior também crê que ofensivamente, a equipe de Ricardo Sá Pinto poderá melhorar a cada partida.

"Eu nunca tinha jogado nesse esquema com três zagueiros, é uma novidade para mim, mas venho me adaptando bem, procurando fazer sempre tudo que o professor vem pedindo nos treinamentos. Acredito que essa boa fase passa muito pela nossa concentração durante os treinamentos. Nosso time está sendo obediente taticamente. Tenho certeza que em breve vamos evoluir também na parte ofensiva", disse.