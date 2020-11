Por O Dia

Publicado 27/11/2020 09:08 | Atualizado 27/11/2020 09:09

Argentina - O Vasco saiu na frente contra o Defensa y Justiça, acabou sofrendo o empate, mas o resultado foi considerado um bom resultado nas oitavas de final da Sul-Americana. O auxiliar, Alexandre Grasseli, elogiou o atacante Germán Cano, que voltou a marcar.

"O Cano tem sido um jogador muito significativo para a equipe, principalmente no terço final. Não conseguimos a vitória que queríamos, mas alcançamos o resultado com a ajuda dele e de todos os atletas, da comissão técnica, principalmente do mister Sá Pinto e do mister Rui (Mota), que estão no Rio", disse.