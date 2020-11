O zagueiro Leandro Castan Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 15:38

Rio - O zagueiro do Vasco, Leandro Castan, também lamentou a morte de Diego Maradona. O jogador, que entrou em campo no empate entre o Cruzmaltino e o Defensa y Justiça ressaltou a importância do ídolo argentino para o futebol mundial.

"Foi uma notícia que deixou a gente muito triste. O Maradona era um ídolo mundial, um craque, gênio. Com certeza é uma perda de todos. Nós deixamos um abraço pra família, para todo o povo argentino e para que Deus possa confortar o coração de todos", afirmou.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



O Vasco voltará aos gramados pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O adversário será o Ceará, em São Januário, às 18 horas. O duelo é importantíssimo na luta contra o rebaixamento para a Série B.

O Vasco voltará aos gramados pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. O adversário será o Ceará, em São Januário, às 18 horas. O duelo é importantíssimo na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Pela Sul-Americana, a equipe carioca vai enfrentar o Defensa y Justiça na próxima quinta-feira. Com o empate por 1 a 1 na Argentina, o Cruzmaltino jogará por um empate sem gols para avançar para as quartas de final.