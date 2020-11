Leven Siano tentar reverter a suspensão da eleição de sábado no STJ para ter vitória validada Reprodução

Por MH

Publicado 30/11/2020 17:28

Eleito presidente do Vasco na votação presencial realizada no dia 7 de novembro, em São Januário, Leven Siano deu a entender que o técnico Ricardo Sá Pinto continuará à frente da equipe para 2021. O advogado ainda aguarda uma decisão final da Justiça, uma vez que, uma semana depois, Jorge Salgado acabou eleito na votação online, na sede do Calabouço, na Zona Sul.

Em entrevista ao site português Desporto ao Minuto, de Portugal, Leven deixou claro que não pretende fazer uma limpa no clube sem antes conversar com o treinador e com as demais pessoas que tocam o futebol. "O Sá Pinto, em princípio, é treinador do Vasco e continuará a ser, a menos que se apresente alguma circunstância diferente. Não queremos fazer uma caça às bruxas, queremos dar material e capacidade de trabalho a todos, para que possamos desenvolver um Vasco forte", destacou.



Entre outros assuntos, Leven também avaliou o desempenho de Sá Pinto no comando do Gigante da Colina.

"Dentro das obstáculos que ele tem enfrentado, fruto das dificuldades financeiras do Vasco, com um plantel que ainda necessita de muitos reforços para ter mais qualidade, está a fazer um bom trabalho. Jogou, por exemplo, de igual para igual com o São Paulo, que é um dos líderes do campeonato e eliminou o Flamengo da Copa do Brasil… Dentro das dificuldades, tem apresentado um bom trabalho.