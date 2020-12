Castan é um dos piores do Vasco em goleada sofrida para o Ceará; veja as notas dos jogadores

Vasco e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 18h, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 20:13

Lucão - Não teve culpa nos dois primeiros gols do Ceará, mas a bola do terceiro era defensável. - NOTA 4,5

Miranda - Pareceu afobado em alguns lances. Cometeu pênalti no fim que sacramentou a goleada sofrida pelo time carioca - NOTA 4

Publicidade

Leandro Castan - Um de seus piores jogos com a camisa do Vasco. Ficou perdido na marcação do segundo gol e, assim como seus companheiros, deu muitos espaços. NOTA 3,5

Ricardo Graça - Assim como seus companheiros de zaga, esteve perdido em campo. Deixou Cléber entrar sozinho para marcar o segundo gol do Ceará. - NOTA 4,5

Publicidade

Léo Matos - Não ofereceu resistência a Léo Chu no cruzamento para o segundo gol do Ceará. Ofensivamente, esteve apagado. - NOTA 4

Andrey - Mesmo sem ser brilhante, foi um dos que mais tentou pelo lado do Vasco. Arriscou chutes de fora da área e lançou bem Ribamar, que acabou sofrendo pênalti. - NOTA 5,5

Publicidade

Léo Gil - Atuação muito ruim. Errou diversos passes no meio campo e matou diversos lances que poderiam levar perigo. - NOTA 4

Carlinhos - Errou passe fácil que resultou no primeiro gol do time nordestino. Certamente um dos piores em campo. - NOTA 3,5

Publicidade

Neto Borges - Apareceu pouco no ataque e deixou diversos buracos na defesa pelo lado esquerdo. - NOTA 4

Ribamar - Sem receber bolas no primeiro tempo devido à péssima atuação cruzmaltina, cresceu na segunda etapa. Sofreu pênalti e marcou um gol. - NOTA 5,5

Publicidade

Gustavo Torres - Completamente apagado na partida, perdeu a bola que resultou no terceiro gol cearense. NOTA 4

Tiago Reis - Entrou no intervalo para tentar dar gás novo ao ataque cruzmaltino, mas pouco fez. - NOTA 4,5

Publicidade

Cayo Tenório - Substituiu Léo Matos com a missão de melhorar o lado direito. Foi pouco exigido - NOTA 5

Benítez - Esperança do torcedor vascaíno no segundo tempo, esteve apagado. - NOTA 5

Publicidade

Juninho - Entrou no fim e pouco fez. - SEM NOTA

Ygor Catatau - Assim como Juninho, teve pouco tempo para mostrar serviço. - SEM NOTA

Publicidade

Alexandre Grasselli - Time esteve perdido em campo durante todo tempo, com falhas defensivas gritantes e pouca criatividade. Suas substituições não surtiram muito efeito. - NOTA 3,5