Alexandre Grasseli Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 09:21

Rio - Novamente responsável por comandar o Vasco na beira do gramado, o auxiliar Alexandre Grasseli lamentou bastante o resultado negativo da equipe carioca em São Januário. Ele chamou a goleada sofrida por 4 a 1 de vergonhosa e disse que todos no clube precisam refletir bastante, após o resultado.

"Todos nós temos responsabilidades, atletas e comissão técnica. E todos assumimos nossa responsabilidade diante dessa vergonhosa derrota. E nós temos que entender que é vergonhosa. Tenho certeza de que os atletas sentiram isso, foram cobrados dentro do vestiário e estão muito chateados. Esse é o cenário", afirmou.

Ao analisar a atuação, o auxiliar falou sobre a atuação defensiva abaixo da média da equipe, já que o setor é considerado um dos pilares da equipe comandada por Ricardo Sá Pinto.

"Tínhamos um plano de que o Ceará vinha jogar no contra-ataque. Cedemos espaço exatamente nesse aspecto que é tão importante em relação à equipe do Ceará. Quando você faz isso com uma equipe tão perigosa como o Ceará, a derrota infelizmente acontece. Realmente muito pesada, e nós temos que entender esse momento, reagir o mais rápido possível. Mas hoje sentir de certa forma o peso dessa derrota naqueles aspectos individuais e coletivos que tivemos hoje (segunda)", disse.