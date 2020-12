Sá Pinto: desafio no Brasileiro Roberto Rosendo / Vasco

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 20:54

Rio - O técnico Ricardo Sá Pinto reassume o comando do Vasco no treino desta quarta-feira no CT do Almirante. Após testar positivo para o novo coronavírus na véspera do embarque para Buenos Aires, onde o Vasco enfrentou o Defensa y Justicia, da Argentina, quinta-feira passada, o comandante português estará à beira do gramado no segundo e decisivo jogo contra os argentino, nesta quinta, às 21h30, em São Januário, valendo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Assim como Sá Pinto, o auxiliar Rui Mota cumpriu os dez dias de isolamento social. Com o alerta ligado após a goleada sofrida para o Ceará, por 4 a 1, em casa, o Vasco, pressionado pela permanência na zona de rebaixamento no Brasileiro, encara o desafio na Sul-Americana como a chance de responder à altura depois da derrota classificada como vergonhosa pelos próprios jogadores.

Prejudicado pelos desfalques causados pelo novo surto de covid-19, Sá Pinto vive a expectativa de contar com reforços na Sul-Americana. Nesta semana, Fernando Miguel, Werley e Talles Magno, recuperados, voltaram a treinar.

Autor do gol no empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, que garantiu ao vasco o direito de empatar em 0 a 0 para avançar, Cano, que testou positivo na segunda-feira, dia do duelo com o Ceará, está vetado, assim como o zagueiro Jadson.