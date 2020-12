O Bahia está na próxima fase da Sul-Americana Conmebol/Divulgação

Por MH

Publicado 01/12/2020 22:06

O Vasco já sabe quem enfrentará nas quartas de final da Copa Sul-Americana, caso elimine os argentinos do Defensa y Justicia, nesta próxima quinta-feira, em São Januário. O Gigante da Colina terá pela frente o Bahia, que nesta terça despachou o Unión Santa Fé, também da Argentina, com um empate em 0 a 0. No jogo de ida, em Salvador, o Tricolor venceu por 1 a 0.

A vantagem no compromisso de quinta é do Gigante da Colina, que empatou em 1 a 1 em Buenos Aires. Como a Sula leva em consideração o gol marcado fora de casa como critério de desempate, o Vasco tem está com a classificação encaminhada. Outro 1 a 1 e a decisão da vaga será nos pênaltis.