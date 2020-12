Torcedores do Vasco protestaram Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 15:05

Rio - Clima tenso em São Januário na véspera da partida contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. Membros de uma torcida organizada do Vasco foram ao CT do Almirante, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para protestar contra o atual momento do clube carioca.

Os torcedores chegaram ao local na parte da manhã, mas só encontraram o grupo na parte da tarde. Em vídeos divulgados pelo perfil "Colina_Informa" no Twitter, o volante Fellipe Bastos conversou com os líderes da manifestação.

Mais um vídeo da torcida falando com o Fellipe Bastos. pic.twitter.com/0mw8L5mrzS — (@Colina_Informa) December 2, 2020

O Vasco vive momento complicado na temporada e atualmente figura na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No último jogo da equipe, na última segunda-feira, o Cruzmaltino foi goleado por 4 a 1 pelo Ceará, em São Januário.

Pela Sul-Americana, o Vasco entra em campo precisando apenas de um empate sem gols para se classificar para as quartas de final da competição. Caso elimine a equipe argentina, o Cruzmaltino terá o Bahia pela frente.