Artilheiro do Vasco no ano, com 20 gols, Germán Cano perderá três jogos após testar positivo para covid-19 Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Rio - Desfalque de peso no segundo e decisivo jogo contra o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira, às 21h30, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Germán Cano deixou o torcedor otimista em relação à recuperação do diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Assintomático, o atacante postou um vídeo nas redes sociais no qual aparece correndo na esteira, sem sinais de cansaço ou dor no corpo, característicos da doença.

Cano testou positivo no último domingo, véspera da goleada por 4 a 1 sofrida para o Ceará, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, iniciou o período de isolamento social, o que não tem impedido o camisa 14 de manter uma rotina de atividade em casa.

Publicidade

Como completará dez dias de quarentena na próxima semana, Cano também ficará fora de combate para o confronto com o Grêmio, domingo, na Arena do Grêmio. Artilheiro do Vasco em 2020, com 20 gols, o argentino voltará a ser opção no clássico com o Fluminense, dia 13 de dezembro, em São Januário.