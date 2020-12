Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - rodada 15 . Estádio São Januário sem torcida Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Um protesto foi convocado por membros de organizadas para esta quinta-feira, às 18 horas, em São Januário onde o Vasco vai enfrentar o Defensa y Justicia, às 21h:30. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e vale vaga nas quartas de final. Com isso, a diretoria Cruzmaltina antecipou-se e pediu reforço da Polícia Militar, que colocou 22 viaturas no portão principal do estádio, na Rua General Almério de Moura.

No dia anterior ao jogo, houve protesto na porta do CT do Almirante, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, que apesar da abordagem agressiva, não houve violência. A cobrança era a respeito de uma mudança de postura por parte dos jogadores.

Publicidade

Nesta quinta-feira, o Vasco joga por um empate sem gols para avançar no torneio. Caso o resultado de 1 a 1 se repita, será disputa da vaga para os pênaltis. Empates com dois gols ou mais marcados por cada equipe classifica os argentinos.