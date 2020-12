Um dos queridinhos da torcida, Guarín, já está apto para jogar ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Rio - Destaque do Vasco da Gama na reta final do último Campeonato Brasileiro, o meio-campista Fredy Guarín pode estar próximo de acertar com um novo clube. De acordo com o jornalista colombiano Diego Rueda, o jogador está com negociações encaminhadas com o Millonarios-COL, clube o qual o atleta é torcedor fanático.

Ainda segundo o repórter, o jogador, aos 34 anos, entende que chegou o momento de defender o clube do coração. No entanto, apesar do interesse mútuo entre as partes, a questão econômica ainda é um empecilho. Os valores pedidos por Guarín foram altos, mas o atleta sinalizou que está disposto a diminuir os ganhos. No Vasco, o colombianos somou 15 jogos e três gols.