Destaque na base, Alexandre Melo se despediu da Colina com seis jogos como profissional Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 20:29

Rio - O Vasco liberou, sem custos, o lateral-esquerdo Alexandre Melo para o Cuiabá. Quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, e na disputa de uma vaga na elite em 2021, o clube do Mato Grosso oficializou a chegada do reforço, que assinou nesta quinta-feira o contrato com três anos de duração.

De olho na valorização da promessa, de 21 anos, o Cruzmaltino manteve um percentual de seus direitos econômicos de olho numa futura venda. Alexandre tinha vínculo com o clube até dezembro. Na janela de julho, o presidente Alexandre Campello recusou uma oferta do Boavista, de Portugal, pelo lateral-esquerdo, também sem custos.

Publicidade

"Hoje é dia de dizer até breve para o Vasco e sua imensa torcida. Defender esse clube foi um grande sonho realizado. São Januário foi minha casa, a família onde cresci, aprendi muito, me tornei homem e profissional. Obrigado por tudo", postou Alexandre, no Instagram.



Promessa da base, Alexandre não manteve o desempenho após a promoção. Sob o comande de Vanderlei Luxemburgo, recebeu a primeira chance em 2019 e, no início deste ano, sob o comando de Abel Braga, foi observado no Carioca. Pouco aproveitado, o lateral-esquerdo se despede da Colina com seis jogos como profissional.