Vídeo! Jovem goleiro do Vasco chora após falhar em eliminação da equipe na Sul-Americana

Publicado 04/12/2020 08:58

Rio - Considerado uma promessa da base vascaína, Lucão viveu um dia bastante difícil na sua curta carreira na última quinta-feira. O jogador falhou feio no gol da vitória do Defensa y Justicia, que eliminou o Cruzmaltino da Sul-Americana. Após o término do jogo, o atleta chorou copiosamente e teve que ser consolado pelos seus companheiros. As imagens foram flagradas pela transmissão da Conmebol.

A tristeza solitária de Lucão, jovem goleiro do @VascodaGama, após a eliminação na #SulAmericana. Levanta e anda, garoto! pic.twitter.com/tQJ0Tpm0I0 — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) December 4, 2020

Lucão, de apenas 19 anos, disputou contra o clube argentino o seu quinto jogo como profissional. Ele estreou no Carioca, quando o então técnico Abel Braga escalou os reservas. Depois, o jovem fez quatro jogos seguidos nas últimas duas semanas, em virtude do diagnóstico de Covid-19 de Fernando Miguel.

O jogador já havia falhado em um dos gols do Ceará na derrota do Vasco por 4 a 1, na segunda-feira. Apesar disso, o técnico Ricardo Sá Pinto deu um voto de confiança ao goleiro e o manteve no time nesta quinta mesmo com a recuperação de Fernando Miguel, que voltou a ser relacionado, mas ficou no banco.