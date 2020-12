Por Lance

04/12/2020

Rio - O Vasco foi eliminado pelo Defensa y Justicia (ARG) na última quinta-feira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e aumentou a crise. Na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Sá Pinto vem mostrando baixo desempenho em campo.

O narrador do SporTV Daniel Pereira fez uma análise do Vasco nas redes sociais. Dandan afirmou que o treinador português tem mostrado pouco conhecimento do futebol brasileiro e ligou o alerta para a situação do time no Brasileirão."O Vasco está com roteiro de rebaixado. Ricardo Sá Pinto mostra pouco conhecimento do futebol brasileiro", postou Dandan em sua conta no Twitter nesta manhã.Após o empate em 1 a 1 na Argentina na semana passada, o Vasco perdeu de 1 a 0 na noite da última quinta-feira para o Defensa y Justicia (ARG), em São Januário.Agora, o Vasco se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, onde é 17º colocado, com 24 pontos. O Gigante de Colina enfrenta o Grêmio no próximo domingo, às 16h, em Porto Alegre.