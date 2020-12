Destaque na base, o volante Vinícius Gabriel, de 17 anos, assinou contrato até o fim de 2023 Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 17:11

Rio - Com multa estipulada em 30 milhões de euros, cerca de R$ 188 milhões, o volante Vinícius Gabriel, de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Vasco. O novo vínculo tem validade até dezembro de 2023 e protege o clube do assédio da concorrência no Brasil e no exterior.

No último mês de mandato, Alexandre Campello, através do Departamento de Futebol de Base do clube, segue o processo de valorização e renovação de promessas na Colina. Destaque da equipe sub-17, Vinícius Gabriel espera seguir os passos de de Lucão, Andrey, Talles Magno e companhia.

No mês passado, o Vasco estendeu os contratos do volante Rodrigo, do sub-20, do apoiador Ykaro Toledo (2024) e do atacante João Wesley (2023), ambos do sub-17.