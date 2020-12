Rio de Janeiro - 06/11/2019 - Fellipe Bastos do Vasco durante partida contra a equipe do Palmeiras no estadio de Sao Januario valido pelo Campeonato Brasileiro 2019. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 12:31

Rio - O meia Fellipe Bastos teve um desentendimento com a comissão técnica do Vasco. Após se estranhar com Ricardo Sá Pinto na última quinta-feira, após descobrir que estava fora da partida contra o Defensa y Justicia, o meia deixou o CT do Almirante na última sexta-feira antes do treino após discordar da comissão do português.

Segundo o portal "GE", há relatos de que o meia deixou o local bastante irritado com o ocorrido. O Vasco trata a questão como uma "situação interna" e estuda como proceder com o atleta.

Fellipe Bastos tem contrato com o Vasco até o próximo dia 31 e tem futuro incerto no clube. Ele vem sendo pouco aproveitado por Sá Pinto, que o utilizou apenas uma vez desde sua chegada.