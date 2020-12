Campello garantiu que a transição presidencial será tranquila Gilvan de Souza

Por O Dia

Tomei a iniciativa de conversar há pouco com Jorge Salgado e Leven Siano para iniciarmos, a partir de 2a, o processo de transição antes mesmo que a Justiça se posicione quanto às eleições. Creio ser esta a medida mais sensata e que melhor atende aos interesses do Clube. — Alexandre Campello (@ascampello) December 5, 2020 Rio - O presidente do Vasco, Alexandre Campello, anunciou na manhã deste sábado que irá se reunir com Leven Siano e Jorge Salgado, os vencedores das duas eleições que aconteceram, para iniciar a transição na presidência do clube. As conversas acontecerão antes que a Justiça tome uma decisão sobre quem assumirá o clube.

Confirmo que fui procurado por Campello para tomar pé da situação. Repudio, porém, convidar outro agente político em desrespeito às ordens judiciais em vigor do TJ/RJ e do STJ e a insistência em não reconhecer minha legitimidade como eleito, o que mantém novos parceiros afastados — Leven Siano (@levensiano) December 5, 2020

Após a publicação de Campello, Leven confirmou ter sido procurado pelo presidente, mas reclamou que o convite também tenha sido feito a Salgado.

A decisão definitiva sobre quem assumirá a presidência do Vasco deve acontecer em breve. O julgamento do colegiado de desembargadores do TJ-RJ está previsto para o dia 17, às 13h30.