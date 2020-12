Balotelli coleciona polêmicas dentro e fora de campo ao longo de sua carreira AFP

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 15:25

Rio - A indefinição do resultado da eleição do Vasco já coloca em risco o planejamento para a próxima temporada. Na lista de reforços de Luiz Roberto Leven Siano, que tenta na Justiça a validação da vitória como no novo presidente do clube, no pleito do dia 7 de novembro, Balotelli definiu o seu futuro e fechou com o Monza, da Segunda Divisão da Itália.

Procurado por Leven Siano, então candidato à presidência, o atacante, de 30 anos, se mostrou empolgado com o projeto apresentado para defender o Vasco e enviou um vídeo parabenizando o advogado pela eleição no Vasco. A demora, no entanto, esfriou o contato e a imprensa italiana revelou que Balotelli é esperado no novo clube para realizar exames médicos na próxima segunda-feira.

Com o julgamento virtual marcado para o próximo dia 17, no Tribunal de Justiça do Rio, o resultado da eleição do dia 7, que teve Leven Siano como vencedor, será avaliado pelo pleno da entidade. Do outro lado, Jorge Salgado, vencedor do pleito online, realizado no dia 14, também busca na Justiça a confirmação da vitória. O impasse coloca em risco pré-acordo para a compra dos direitos de Benítez. Com ofertas do exterior e de um grande clube brasileiro, o Independiente, da Argentina, deu um ultimato para o Vasco oficialiazar a oferta esta semana.