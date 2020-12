Ricardo Sá Pinto Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 08:54

Rio - A situação de Ricardo Sá Pinto no comando do Vasco está delicada. Sob pressão, o treinador português deverá ser avaliado nesta segunda-feira pela diretoria no clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", é grande a pressão pela demissão do treinador nos bastidores do Cruzmaltino.

Após a goleada sofrida pelo Grêmio, o Vasco montou um esquema com auxiliar da Polícia Militar para evitar problemas na chegada ao Rio. No entanto, o desembarque vascaíno neste domingo foi tranquilo, diferente do clima nos bastidores do clube carioca.

Na última semana, o presidente Alexandre Campello bancou a permanência de Sá Pinto, após a eliminação do Vasco em casa para o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. Porém, a goleada sofrida pelo Grêmio voltou a aumentar a possibilidade de saída do treinador português.

O trabalho de Sá Pinto no comando do clube carioca não teve ainda o efeito esperado. Ao todo, foram 11 conquistados em 36 possíveis, um aproveitamento de 30,55%. O Vasco está em 17º lugar, com 24 pontos, um a menos do que o Sport, o primeiro time livre da degola. O Cruzmaltino tem um jogo a menos.