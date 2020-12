Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 16:40

Rio - Nesta quarta-feira, o Vasco pagou o salário dos funcionários referente ao mês de outubro. No entanto, o departamento de futebol não recebeu o pagamento e segue com a folha em aberto. Vale destacar que a primeira parcela do 13º ainda não foi pago nem aos colaboradores e nem ao elenco.

O Vasco se planeja para, na próxima semana, realizar o pagamento do salário de outubro ao elenco, o contrato de imagem e a parcela do acordo de repactuação de dívida acordada em março.



A folha de novembro venceu no dia 5, porém, segundo o Cruzmaltino, há um acordo em que as partes consideram o vencimento no dia 20 de cada mês.