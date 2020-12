Ceará x Vasco no Castelão RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Rio - O Vasco pode perder um de seus principais atletas nos próximos dias. Nesta quarta-feira, em entrevista à ESPN, Jorge Damiani, diretor esportivo do Independiente, clube que detém os direitos de Martín Benítez, disse que recebeu contatos de Palmeiras e Grêmio e que a oferta dos dois clubes pelo meia é superior a que foi apresentada pelo Vasco.

Segundo Damiani, o clube argentino quer, no mínimo, 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 25 milhões, por 60% dos direitos econômicos do atleta. O dirigente ainda afirmou que o Grêmio é o clube que tem sido mais "incisivo" na busca pelo jogador. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., negou qualquer negociação.

Martín Benítez está emprestado ao Vasco até o próximo dia 31. O Independiente só começará a negociar com outros clubes após o dia 15, quando se encerra o prazo estipulado em contrato para o Cruzmaltino adquirir o atleta.