Rio - No início da manhã desta quarta-feira, foi especulada a negociação do meia Martín Benítez, hoje no Vasco, com Palmeiras e Grêmio. No entanto, em contato com a 'ESPN', o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, negou que o Tricolor Gaúcho tenha interesse no jogador argentino. Jorge Damiani, dirigente do Independiente, que detém os direitos de Benítez, também conversou com o portal.

"A gente espera até o fim de semana. Se não chegar nenhuma proposta do Vasco, e não houve nenhuma até então, o Independiente já começa a negociar com outros clubes interessados. Há clube dos Estados Unidos, da Turquia e outro grande do Brasil. O Vasco tem a opção de compra, mas não responde e está perdendo a opção", disse o diretor esportivo do clube argentino, que complementou:



"Estão chegando propostas melhores por Martín Benítez, estamos escutando. Vasco tem prioridade até os próximos dias, mas não se decide. Por empréstimo ele não continua. Vasco não decide, está complicado, e nós não queremos atrapalhar a carreira do menino porque há outras propostas melhores economicamente para o jogador e para o Independiente. Lamentavelmente não sei qual a situação financeira do clube, então estamos vendo outras opções", encerrou.