Por MH

Publicado 09/12/2020 20:56

Em momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Vasco teve na tarde desta quarta-feira um momento pra 'lavar a roupa suja'. De acordo com informações da Gazeta Desportiva, o técnico Ricardo Sá Pinto reuniu o grupo de jogadores e seus auxiliares para uma conversa franca sobre a situação da equipe. No momento, o Gigante da Colina aparece na 17ª colocação, com 24 pontos.

Além de ter sido recentemente eliminado da Copa Sul-Americana, o Vasco vem de duas goleadas na Série A — derrota por 4 a 1 para o Ceará, em São Januário, e 4 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre. O técnico, claro, está mais do que pressionado no cargo.

Para conseguir mais tranquilidade no restante do ano, o Vasco precisa vencer o Fluminense no próximo domingo, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão.