Danilo Barcelos nos tempos de Vasco Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 09:06

Rio - A Justiça concedeu ao lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que defende o Fluminense, uma vitória judicial contra o seu ex-clube, o Vasco. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o atleta terá que receber R$ 300 mil do Cruzmaltino.

De acordo com o site, a cobrança inicial feita pelo jogador era de R$ 539.682,00. Danilo cobrou ao Vasco os salários atrasados de novembro de 2019, bem como das férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional. Além disso, a primeira parcela das férias, além de FGTS por todo o período que esteve no Vasco. Esses pedidos foram aceitos pelo juiz Edson Dias de Souza, da 62ª Vara do Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1).

Danilo Barcelos defendeu o Vasco no ano passado. O jogador entrou em campo em 45 partidas, sendo 21 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Ele marcou cinco gols pelo clube carioca.