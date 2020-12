Rio de Janeiro - RJ - 13/09/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2020 - Jogo valido pela 10 rodada - Botafogo x Vasco da Gama, Estadio Olimpico Nilton Santos, Engenho de Dentro, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Ribamar - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta

Rio - O atacante Ribamar não participou do treino para os jogadores do Vasco que não entraram em campo na vitória contra o Santos, por 1 a 0, no último domingo. A atividade, tradicionalmente, é realizada logo após as partidas. O fato gerou desconforto e irritou o técnico Ricardo Sá Pinto, além de outras figuras importantes do departamento de futebol. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".

De acordo com o staff do atacante, ele disse à comissão técnica que não se sentiu bem durante a partida, e, por esse motivo, pediu sua liberação do treinamento. A atitude de Ribamar surpreendeu, já que o atacante é querido por todos e visto como um jogador de grupo.

A ausência deve gerar consequências a Ribamar. Com contrato até 31 de dezembro, ele dificilmente voltará a vestir a camisa do Vasco. Ricardo Sá Pinto não gostou nada da ausência do atacante no treino e entendeu que ele não teve espírito de equipe após a importante vitória.