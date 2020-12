Rodrigo Caetano Ricardo Duarte/Internacional

Por Lance

Publicado 21/12/2020 21:45

Rio - Foi como se a passagem de bastão tivesse sido feita - ou iniciada - oficialmente. Na primeira entrevista coletiva como presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado esteve sentado ao lado do primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, do segundo vice-presidente geral, Roberto Duque Estrada, e do atual mandatário, Alexandre Campello, que fez um breve pronunciamento garantindo a eficiência no processo de transição antes de se retirar. Mas o futuro do Cruz-Maltino foi tratado. E o futebol do cruz-maltino pode voltar a ter Rodrigo Caetano como dirigente.

"Conversei, sim, com o Rodrigo. Tive uma conversa com ele na semana passada. Ele já trabalhou aqui, é um profissional competente e que está no Internacional, que é um os maiores clubes, e que está nas primeiras posições. Conversei com ele sobre esse momento. Ainda não tinha a decisão judicial (última quinta-feira). Eu falei que estava esperando a decisão, ele falou que tinha outra proposta também. Estou aguardando a volta dele. É uma pessoa absolutamente competente e que conhece o Vasco", afirmou Salgado.

Rodrigo Caetano tem futuro incerto no Inter, e o São Paulo é um clube ao qual o nome dele tem sido ligado. No Cruz-Maltino ele ficou entre 2009 e 2011 mais uma passagem em 2014.



Apesar do interesse no diretor executivo de futebol do Colorado, o Vasco conta com André Mazzuco para a função atualmente (sob contrato até o dia 31) e José Luis Moreira na vice-presidência da pasta enquanto Campello ainda for o mandatário. Este substituto ainda não foi definido.



"Com o Mazzuco eu ainda não tive contato. Estou começando a conversar com o José Luis. As primeiras referências do Mazzuco são positivas, de uma pessoa vem executando bem suas funções. O vice-presidente de futebol nós vamos declarar depois da posse", desconversou.



Além dos citados acima, foram confirmados outros vice-presidentes:

​Vitor Roma - Marketing e novos negócios

​José Mendonça - Patrimônio

Adriano Mendes - Finanças e estratégia

Horácio Júnior - Responsabilidade social e história

Danillo Bento - Comunicação

José Bulhões - Jurídico

​Marcel Kaskus - Esportes Olímpicos e paralímpicos

​Maurício Corrêa - Relações Públicas

Rafael Cobo - Médico