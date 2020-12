Benítez Divulgação

Por Venê Casagrande

Rio - Enquanto o Vasco não exerce a opção de compra para ficar em definitivo com Martin Benitez, clubes aproveitam para demonstrar interesse no jogador e sondar a situação. Além de Grêmio, Santos e Palmeiras, times da Turquia e da Arábia Saudita também tem vontade em contratar o atleta de 26 anos, segundo Jorge Damiani, diretor esportivo do Independiente, dono dos direitos federativos do meia, que está emprestado à equipe vascaína até 31 de dezembro.

"O Flamengo não (ao ser questionado se o Rubro-Negro sondou Benitez). Apenas Santos, Grêmio e Palmeiras demonstraram vontade na contratação do atleta", disse Jorge em contato com o Jornal O Dia.

Publicidade

Jorge Salgado, presidente do Vasco eleito e mandatário do clube nos próximos três anos, disse em recente entrevista coletiva que gostaria de tentar a permanência de Benitez ao menos até o fim de fevereiro, quando acaba o Brasileirão 2020, com o Independiente estendendo o empréstimo. Jorge Damiani descartou essa possibilidade.

"Não há chances disso", resumiu o diretor.

Publicidade

Benítez chegou ao Vasco no começo do ano, disputou 26 partidas e marcou dois gols. Para ficar com o meia argentino de forma definitiva, o Cruzmaltino precisa desembolsar 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta, até o próximo dia 31.