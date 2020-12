Fellipe Bastos Rafael Ribeiro/ Vasco

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 12:32

Rio - Além de Ribamar, que foi dispensado na última terça-feira, o Vasco também encaminhou a saída do volante Fellipe Bastos. Assim como o companheiro, o jogador possuía contrato até o dia 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado. A informação foi divulgada pelo "GE".

Fellipe se desentendeu com o técnico Ricardo Sá Pinto após não ser relacionado para uma partida, no início de dezembro. Desde então, ele vinha treinando separado do restante do elenco. O meia marcou quatro gols ao longo da temporada.

Por outro lado, Marcelo Alves e Ygor Catatau, que também tinham vínculo somente até o fim do ano, renovaram até o término do Brasileirão, em fevereiro.