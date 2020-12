Benítez Divulgação

26/12/2020

Rio - Chegou ao fim a passagem de Martín Benítez pelo Vasco após período emprestado pelo Independiente, da Argentina. O meia, de 25 anos, não teve seus direitos comprados pelo clube de São Januário e retoma ao seu país de origem.



Na última sexta-feira, o jogador usou o Instagram para se despedir da torcida e dos seus companheiros de equipe. No texto, o atleta demonstra que não queria ter saído do clube.



"Agradeço a todos. Encontrei aqui um time muito forte. Como se diz, as adversidades nos fazem mais forte. Sei que as coisas não estão boas, mas o jogo que fizeram com o Santos foi muito legal e essa é a força que temos todos juntos. Creio que esse tempo de merda vai passar. Aqui existem boas pessoas e jogadores de muita qualidade, e sei que daqui a alguns anos estarão brigando lá em cima. Desejo o melhor. Muito obrigado a tudo que fizeram por mim. Fizeram muito pela minha adaptação, foi muito rápido. Foi minha primeira experiência fora da Argentina. O que fizeram foi muito legal, agradeço. Estarei na torcida daqui em diante. Que todos fiquem felizes. Desejo um Feliz Natal e, quando acabar o campeonato, que estejam todos juntos para botar o Vasco para cima. Foi muito lindo estar aqui, sério. Um prazer”, garantiu, após a atividade, direcionado aos jogadores e comissão técnica.



Dentro muitos comentários de seus fãs, o jogador também recebeu apoio de alguns atletas do Vasco, que comentaram:



Juninho

– Vai fazer falta meu mano ben10



Tiago Reis

– Boaaaa hermano!! Ladron voce é brabo irmao, Deus abençoe



Caio Lopes

– bien hermano!! sucesso



Lucas Santos

– Um abraço gringo ! Joga muito