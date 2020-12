Vasco (2) vence o São Paulo (1) em Sao Januário. Talles Magno e Daniel Alves. Foto: Daniel Castelo Branco Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 13:31

Rio - O diário português A Bola montou uma lista com nada menos do que 100 joias que podem estourar nos próximos anos. Dentre os 20 primeiros nomes selecionados, estão Talles Magno, do Vasco, e Gabriel Verón, do Palmeiras, que brilharam na seleção de base do Brasil e em seus respectivos clubes.

Publicidade

O destaque do clube paulista foi definido pela publicação como um atacante completo: "Aceleração fortíssima, fantástica capacidade de drible, muito bom controle de bola e qualidade na finalização".



Sobre Talles Magno, o diário português rasgou elogios a promessa do Cruzmaltino: "Excelente técnica individual para desenvolver um futebol mais associativo, mas características sobretudo apropriadas para equipes assentes em transição ofensiva, fazendo aproveitamento do fato de ter mais espaço para acelerar, conduzir e driblar em progressão. Excelente controle e criatividade".