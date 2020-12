Rio,06/09/2020 -SAO JANUARIO- Futebol, Campeonato Brasileiro 2020, Vasco x Athletico Paranaense, em jogo válido pela 7ª rodada.Na foto, .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 20:09

FERNANDO MIGUEL - Falhou no segundo gol do Athletico, ainda no primeiro tempo. NOTA 4

LÉO MATOS - Comum na parte defensiva e pouco efetivo nas investidas ao ataque. NOTA 5

PIKACHU - Foi acionado na metade do segundo tempo, mas nada fez em campo. NOTA 4

WERLEY - Jogador perdido em campo. Sem jogar há mais de um mês, o zagueiro, surpresa na escalação, fez uma partida apática. NOTA 4

LEANDRO CÁSTAN - Foi um lobo solitário no setor defensivo. Mas, sozinho, não conseguiu ajeitar a zaga vascaína. NOTA 5

NETO BORGES - Saiu jogando errado e entregou o ouro para o Furacão, que abriu o placar no começo do primeiro tempo. NOTA 3

ANDREY - Fez o feijão com arroz no meio de campo e não comprometeu. NOTA 6

TIAGO REIS - Entrou no fim e nada fez. SEM NOTA.

MARCOS JÚNIOR - Não fez um primeiro tempo ruim, mas foi sacado ainda no intervalo. NOTA 6

TALLES MAGNO - Entrou bem, deu um gás novo ao ataque, mas longe de ser aquele jogador que surgiu no profissional, com destaques. NOTA 6

JUNINHO - Partida comum nos 45 minutos iniciais. Exibição burocrática. NOTA 5,5

GUSTAVO TORRES - Entrou mal. Perdido em campo. NOTA 4

CARLINHOS - Foi nem no setor ofensivo. Tem evoluído nas mãos de Ricardo Sá Pinto. NOTA 6,5

VINÍCIUS - Muita correria e pouca técnica. Precisa pensar mais o jogo antes de apenas correr com a bola. NOTA 5

LÉO GIL - Jogador comum em campo. Foi bem marcado pelo setor defensivo adversário. NOTA 4,5

CANO - É um jogador que precisa ser municiado para mostrar serviço, o que não aconteceu, e foi um atacante nulo em campo. NOTA 5

RUI MOTTA - Na ausência do suspenso Sá Pinto, o auxiliar fez o que estava ao seu alcance. Tentou de tudo, mas não tem, culpa se os dois gols sofridos no primeiro tempo saíram de falhas individuais de jogadores vascaínos.

ATHLETICO- O Furacão não precisou de muito para superar o Vasco na Arena da Baixada. Com boa organização e intensidade na marcação, o time de Autuori passou fácil pela equipe carioca e conseguiu mais três pontos no Brasileirão.