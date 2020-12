Rodrigo Caetano Divulgação

Rio - O dirigente Rodrigo Caetano falou sobre o possível interesse do Vasco em contar com ele na próxima temporada. Em contato com o repórter da Band, Lucas Pedrosa, ele afirmou ter boa relação com o presidente eleito Jorge Salgado, porém, disse que não está negociando a sua volta ao clube carioca.

"Nesse momento nada definido em relação ao meu futuro! Tenho ótima relação com o Salgado mesmo! Já conversamos algumas vezes, mas nada relacionado a algum retorno! Pelo menos, nesse momento!", afirmou.

Além do Vasco, o dirigente foi ventilado no Grêmio, clube que também já realizou trabalho e no São Paulo. Rodrigo Caetano deixou o Internacional nos últimos dias. Além do Vasco e do Tricolor Gaúcho, ele já trabalhou no Fluminense e no Flamengo.



Rodrigo Caetano teve duas passagens pelo Vasco. A primeira bastante elogiada de 2009 a 2011, quando participou da montagem do elenco que conquistou a Copa do Brasil e foi vice do Brasileiro. A segunda em 2014, quando em um ano conturbado, conseguiu que o clube carioca voltasse para a Série A, apesar das dificuldades.