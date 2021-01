Martín Benítez RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 17:20 | Atualizado 01/01/2021 17:23

Rio - Um dos destaques do Vasco, o meia Martín Benítez teve o seu vínculo de empréstimo com o Cruzmaltino encerrado. Apesar da informação do portal "UOL", de que o novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, irá tentar prorrogar o empréstimo do atleta até o fim do Brasileiro para depois acertar a compra do atleta junto ao Independiente , a hipótese disso acontecer foi descartada por dirigente do clube argentino.

O diretor executivo do Independiente, Jorge Damiani, que foi bem claro e direto ao falar sobre esta tentativa de Salgado. "Não tem como. É tarde par isso! O jogador tem que se reapresentar e começar a treinar no Independiente, na semana que vem", explicou Damiani em entrevista ao canal do YouTube "Papo na Colina".

A tentativa do presidente do Vasco seria para negociar valor de compra, pois o novo prazo ajudaria no tempo que a nova diretoria precisa para assumir o clube carioca. Os argentinos pedem 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões) pelo atleta.

Revelado pelo próprio Independiente, Martín Benítez, de 26 anos, foi um dos destaques do Vasco em 2020. O jogador entrou em campo em 28 oportunidades e marcou dois gols com a camisa cruzmaltino.