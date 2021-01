Em conversa com jogadores, Luxa deixou claro que acredita na permanência do Vasco na Série A Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 02/01/2021 18:57

Rio - Debaixo de chuva, Vanderlei Luxemburgo comandou o primeiro treino do Vasco em 2021. Apresentado ao elenco na tarde deste sábado, no CT do Almirante, em Jacarepaguá, o novo comandante cruzmaltino trouxe três integrantes para a comissão técnica: Maurício Copertino, auxiliar, Antônio Mello, o coordenador de preparação física e Daniel Félix, preparador físico. Com 29% de risco de rebaixamento, o Cruzmaltino tem 12 rodadas no Campeonato Brasileiro para evitar a quarta queda de sua história. Motivado, Luxa deixou claro no discurso para os jogadores que acredita na virada.

Em 17º lugar, com 28 pontos, o Vasco teve um aproveitamento de apenas 33,3% sob o comando de Ricardo Sá Pinto. A volta de Luxa à Colina é encarada como a chance de recuperar a confiança do grupo. Antes do início do treino, o presidente Alexandre Campello, em fim de mandato, e o vice-presidente de futebol José Luís Moreira conversaram com todo o elenco. Presidente eleito, Jorge Salgado participou do encontro e apresentou aos jogadores o novo diretor-executivo, Alexandre Pássaro, ex-São Paulo.

Depois do bate-papo, Luxa assumiu as rédeas. No treino físico, dividiu os jogadores em dois grupos e finalizou o primeiro dia de trabalho com uma atividade técnica com bola, em campo reduzido. No CT recém-inaugurado, o treinador reencontrou rostos conhecidos da passagem pela Colina em 2019, como Leandro Castan, Yago Pikachu e Talles Magno, aposta bancada pelo técnico que se tornou a principal revelação do clube. Entre as caras novas, Germán Cano é principal arma de Luxa para, mais uma vez, salvar o Cruzmaltino do rebaixamento para a Série B.

Aniversariante do dia, Cano, que completou 33 anos, foi homenageado ao longo do sábado pelas redes sociais do clube e pelos torcedores. Com 21 gols marcados em 2020, Cano, além de artilheiro, foi responsável pela metade dos gols do Vasco, que terá o Atlético-GO como adversário, quinta-feira, às 21h, em Goiânia.