Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:06

Rio - Com menos holofotes do que Vanderlei Luxemburgo, o novo diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, foi oficialmente apresentado ao lado do treinador nesta segunda-feira, no CT do Almirante. Com foco nos bastidores, o dirigente colocou a mão na massa antes do anúncio formal do Cruzmaltino e participou da negociação com selou a volta de Luxa à Colina. Agora, Pássaro concentra toda a atenção no caso Benítez. O contrato do camisa 10 terminou no fim de dezembro, mas o Vasco não desistiu de prorrogar o empréstimo junto ao Independiente, da Argentina, até o fim do Brasileiro, em fevereiro.

"É um jogador que agrada ao Vasco, a mim e à nova comissão técnica. As referências são as melhores. Sei da situação, sei do empréstimo e sei da opção de compra. Então, ele saiu do Vasco. Se existir qualquer possibilidade agora, será a prorrogação do empréstimo para ele terminar a temporada. Com isso, a gente ganha tempo para se preparar para fevereiro, seria importante. Vamos ver com o Independiente. Sabemos que Benítez tem interesse", disse Pássaro.

Em novembro, o presidente Alexandre Campello entrou em acordo com o clube argentino para adquirir 60% dos direitos do apoiador por US$ 4 milhões, cerca de R$ 20,5 milhões. Devido à grave situação financeira do clube, Jorge Salgado, presidente eleito no pleito de dezembro, abriu mão do acerto e, com Pássaro à frente das negociações, busca uma alternativa que não comprometa as finanças na Colina.

Com o fechamento de inscrições no Brasileiro, Pássaro explicou que mesmo após o término do contrato de Benítez no dia 31 de dezembro, o vínculo seria reativado caso o empréstimo seja prorrogado em até 15 dias. Com a situação do apoiador argentino indefinida, a comissão técnica avalia com carinho a promoção de destaques da conquista da Copa do Brasil Sub-20. Além de Gabriel Pec, citado por Luxa, o lateral-esquerdo

Riquelme, os apoiadores Laranjeira e Caio Lopes e o atacante João Pedro poderão ganhar uma chance na reta final do Brasileiro.

No São Paulo desde 2015, Alexandre Pássaro, de 30 anos, trabalhava como gerente de futebol do atual líder da Série A, mas não teve o contrato renovado após a vitória de Julio Casares na eleição de dezembro. Ao lado de Raí, diretor executivo, trabalhou diretamente na transição de promessas que se tornaram realidades na campanha do clube paulista na competição. No Vasco, terá o maior desafio da breve carreira.

"O que me animou foi a grandeza do Vasco. Um convite dessa instituição é uma convocação. Estamos trabalhando desde sexta-feira. Chegamos e queremos vencer no Vasco da Gama", disse Pássaro.