Publicado 05/01/2021 15:13

Rio - Demitido pelo Vasco no último dia 29 junto do técnico Ricardo Sá Pinto, André Mazzuco já está de casa nova. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como novo diretor de futebol do Cruzeiro e deve chegar a Belo Horizonte já na próxima quinta para iniciar os trabalhos.

"É um grande privilégio poder estar em um clube como o Cruzeiro, com nove milhões de torcedores apaixonados, uma estrutura fantástica, com condições de trabalho vantajosas para todo profissional do futebol. Vejo que o grande desafio do Cruzeiro é, além de se reorganizar através da gestão profissional que já vem sendo feita pelo presidente Sérgio e toda a equipe, voltar a vencer, retomar as conquistas, algo extremamente fundamental e condizente com a história. Isso me motiva bastante", declarou o dirigente.

Mazzuco chegará para substituir o ex-atacante Deivid, que estava ocupando o cargo. O ex-jogador do Flamengo continuará no clube mineiro, mas voltará a ocupar a função de diretor técnico.