Livre no mercado, Alex Teixeira é alvo de cobiça no mundo da bola STR / AFP

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 20:23

Rio - Com o contrato encerrado com o Jiangsu Suning, da China, o brasileiro Alex Teixeira é alvo de cobiça no mundo da bola. Revelado pelo Vasco, o meia-atacante, hoje, com 30 anos, é um sonho de consumo não apenas nos bastidores do clube, mas na arquibancada de São Januário, ainda vazia por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre o sonho e a realidade de contratar Alex Teixeira, os interessados se assustaram o com valor do salário de seu salário no ex-clube, acima dos R$ 100 milhões/ano. Com a alta do euro, o montante seria cerca de R$ 8 milhões/mês.

Em grave situação financeira, o Vasco, 17º colocado no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, não dispõe de recursos sequer para investimentos modestos e precisaria contar com a vontade de Alex Teixeira de voltar à Colina, aceitando as limitações financeiras do clube. Outros brasileiros manifestaram interesse sobre a situação do meia-atacante. O Corinthians, que esteve perto de contratá-lo por empréstimo em 2018, recuou a uma possível investida.

Publicidade

Com propostas concretas para permanecer na China, Alex Teixeira avalia o cenário. Há quatro anos no país, o meia-atacante está no 'projeto' da seleção chinesa para seguir os passos do brasileiro Elkeson, ex-Botafogo, e se naturalizar, de olho na chance de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em alta, ele tem recebido sondagens de grandes clubes do mundo árabe dispostos a abrir os cofres para contratá-lo.