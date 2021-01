Gustavo Torres Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/01/2021 12:26

Rio - Com cinco dias de atraso em relação ao restante do elenco, Gustavo Torres se reapresentou ao Vasco nesta quarta-feira. O atacante retornou da Colômbia na última terça-feira e teve seu primeiro contato com a nova comissão técnica cruzmaltina. As informações são do 'Globoesporte.com'.

Sem condições de jogo, o jogador não será relacionado para a partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, nesta quinta-feira. O atacante será punido pela direção do Vasco.

Sem Torres, Vanderlei Luxemburgo deve escalar o Vasco com Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talles e Cano.

Gustavo Torres tem 11 jogos pelo Vasco, seis como titular e ainda não embalou uma boa sequência pelo Cruzmaltino. Com atuações abaixo do esperado, o colombiano é um dos mais criticados pela torcida. Vinculado ao Atlético Nacional-COL, o atleta de 24 anos tem contrato até 31 de dezembro de 2021.