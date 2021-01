Valorizado, Benítez é cobiçado por clubes do Brasil, Estados Unidos e Turquia Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 17:10

Goiânia - A poucos dias do fim do mandato, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, garantiu nesta quarta-feira, véspera do confronto com o Atlético-GO, quinta, às 21h, no Estádio Antônio Accioly, parte do pagamento dos salários e atraso. Antes do embarque, o dirigente, que trabalha em parceria com a futura gestão de Jorge Salgado, eleito na eleição de dezembro, ainda revelou o avanço nas tratativas com o Independiente, da Argentina, para prorrogação do contrato de Benítez até fevereiro.

"Está próximo. A coisa não é muito simples, tem sempre uma interlocução. Estão exigindo pagamento pelo empréstimo. Está se discutindo forma e valores", disse Campello, ao 'GE'.

Os jogadores receberão o mês de outubro (CLT e direito de imagem), além de duas parcelas do acordo de repactuação de vencimentos em atraso de 2020. Em relação a Benítez, a diretoria tem pressa. O Vasco precisa chegar a um acordo com o clube argentino até o dia 15 de janeiro para poder utilizá-lo até o fim do Campeonato Brasileiro.

Apesar da discussão de valores, a vontade do camisa 10 em seguir na Colina tem pesado a favor do Vasco na negociação. Com o sinal verde do Independiente, o Cruzmaltino ganharia tempo até o fim de fevereiro para tentar a contratação em definitivo. Pela comprar de 60% dos direitos do apoiador, o clube argentino pedia cerca de R$ 24 milhões.