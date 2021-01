Luiz Mello é o novo CEO do Vasco Francisco Medeiros/Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 19:08

Rio - Jorge Salgado, presidente eleito do Vasco, anunciou na última terça-feira a contratação do seu novo CEO Corporativo. O escolhido para o cargo foi Luiz Mello, ex-presidente da APFUT (Autoridade Pública de Governança do Futebol), órgão criado em 2016 pelo governo Temer para fiscalizar o futebol.

Durante o anuncio, o mandatário do clube disse que Luiz foi contratado para "a coordenação e integração dos departamentos do clube, o acompanhamento da execução orçamentária e cumprimento de metas, sempre com objetivo de agregar eficiência, otimizar custos e garantir a qualidade dos serviços".



Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o executivo afirma que sua experiência pode ajudar o clube no aspecto de governança e no aumento de receita. Ele pretende usar a força da torcida vascaína para explorar o crescimento financeiro.

"Na parte de governança do clube, que é um dos pilares do Salgado, acho que posso contribuir muito pelo cargo que desenvolvi na APFUT. Na questão do marketing, com um possível aumento de receita do Vasco. O Vasco é um gigante, tem uma das torcidas mais apaixonadas, senão a mais apaixonada do Brasil. Tem uma das torcidas mais engajadas."



"É impressionante o senso de pertencimento que a torcida tem com o clube, isso é uma das coisas que mais me deixou feliz ao vir para cá. Tudo é o "nosso estádio", "o nosso CT". Isso é a grandeza do clube. Fico muito impactado com o engajamento, e esse é um dos principais fatores que me fizeram vir."

Luiz é advogado e tem MBA em Gestão Esportiva e Master em Administração, títulos obtidos em Barcelona, na Espanha, além de trabalhar no mercado corporativo há 20 anos. Essa não foi a primeira vez que ele é convidado para trabalhar no Vasco. No início do ano passado, ele recebeu um convite de Alexandre Campello, mas não aceitou.

"Em virtude de compromissos profissionais, preferi não aceitar naquele momento, mas sabendo da grandeza do Vasco e do desafio. Dessa vez quando o Salgado me procurou, eu achei que seria bom para mim e para o clube.", explicou.